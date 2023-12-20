إجمالي إيرادات فيلم وش في وش بشباك التذاكر

حقق فيلم "وش في وش" للفنان محمد ممدوح، المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة بالسينمات، ليبلغ إجمالي إيراداته في دور العرض 36 مليونا و630 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي.

يضم فيلم "وش في وش" مجموعة من النجوم، وهم الفنان محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

نجوم "وش في وش" يوجهون رسالة للزعيم عادل إمام:

أعرب نجوم فيلم "وش في وش" عن استيائهم من شائعات اعتزال الزعيم عادل إمام وذلك خلال العرض الخاص للفيلم والذي أقيم أمس الأربعاء بإحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

أكدوا نجوم الفيلم على مكانة الزعيم الفنية والإنسانية، فقالت أنوشكا: "مبقاش كبير من قليل وقصاد عيني لما اشتغلت معاه كان أول واحد بيحضر وييجي يذاكر شغله ولو عاوز يقول حاجة للمخرج أو لينا فربنا يديله الصحة وطولة العمر ويا جبل ما يهزك ريح".

أما النجمة أمينة خليل عبرت عن استيائها الشديد من مروجي الإشاعات قائلة: "أحب أقول لأي حد بيطلع إشاعات يعني كبروا دماغكم شوية وبلاش فضا بقى وحسبي الله ونعم الوكيل وبقوله انت الكينج دة انت تكمل واحنا اللي نعتزل".

أما الفنان أحمد خالد صالح والفنان الشاب محمود الليثي أكدوا أن الزعيم له مكانته الفنية وتمنوا له دوام الصحة والعافية ووصفوا الإشاعة بالسخيفة وشاركهما الدعوات كلا من الفنانة الشابة أسماء جلال والفنانة داليا شوقي.

على جانب آخر أكدت هالة فاخر، كرهها لأخبار الإشاعات من السوشيال ميديا قائلة: "اللي طلع الإشاعة عاوزة أقولهم ملكوش دعوة بالناس دة فنان عظيم تربع على عرش الفن كله فوق الخمسين سنة وربى أجيال وحتى لو اعتزل هو حر يستمتع بحياته وأولاده وأحفاده وربنا يديله الصحة والعافية لأنه زعيمنا".

تصدر اسم الزعيم عادل إمام، قائمة البحث على موقع جوجل، بعد انتشار شائعة اعتزاله، ونفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، في تصريحات صحفية، عن ما تردد من شائعات حول اعتزال الزعيم، معربًا عن غضبه بسبب انتشار تلك الشائعات بشكل متكرر.

أعلن المنتج شقيق عادل إمام، منذ فترة أن الزعيم يستعد لمشاركة نجليه محمد ورامي، في فيلم يحمل اسم "الواد وأبوه"، ومن المقرر أن يتم التحضير له الفترة المقبلة.

كانت آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبدالعزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج/ رامى إمام.

حصل عادل إمام، علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني، وأنجب منها رامي إمام، خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلًا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم "كراكون في الشارع"، عام 1986.