ضبط 250 طن بصل بدمياط

لبيعها باعلى سعر

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بسرعة فحص الشكوى الواردة بشأن قيام أحد المواطنين بتخزين كميات كبيرة من البصل بأرض زراعية على مساحة ٤ أفدنة بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتوجه إلى محل الشكوى حيث تم بالفعل ضبط ٢٥٠ طن من البصل تم تخزينه وإخفاؤه ببالات قش

وبناء على ما تم رصده تم تحرير محضر بتلك المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى هذا السياق شددت المحافظ على المتابعة المستمرة للتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والتلاعب بالأسعار وإحكام الرقابة على تلك المنظومة.