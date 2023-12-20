اليمن وأمريكا يبحثان المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة اليوم الأربعاء مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن ، آخر مستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية ومسار عملية السلام في البلاد.

وقال اللواء سلطان، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، إن العلاقات الثنائية بين البلدين يجب تعزيزها وتقويتها عبر الشراكات القائمة في كافة المجالات.. مشيرًا إلى الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السياسية وإحياء مسار عملية السلام فضلا عن المساعي الإقليمية والدولية الداعمة لتلك الجهود للتوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة اليمنية ومعالجة آثارها الإنسانية.

وجدد التأكيد على الالتزام بنهج وخيار السلام الشامل والعادل كمبدأ وطني ثابت يلبي تطلعات الشعب اليمني، وينهي معاناتهم الإنسانية ويحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.