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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يعلن شروط الترشح لمسابقة الأم المثالية للعام 2024

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 لمدة شهر ، وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الإجتماعي ، والخاصة بإختيار( أم كافلة - أم من ذوي الإعاقة - أم لإبن من « قادرون بإختلاف » .

 

حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية " ماجستير- دكتوراه"- أم من مبادرة حياة كريمة ، حاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة - أم لشهيد من القوات المسلحة - أم لشهيد من الشرطة)، حيث يستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم الخميس 18 يناير 2024 بمديرية التضامن الإجتماعي.

 

وأشار المحافظ ، إلى أن الشروط الأساسية لإختيار الأم المثالية لعام 2024 ، تمثلت في قصة العطاء وألا يقل السن عن 50 سنة ، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل ، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط ، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات ، أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ، ويُستثني الإبن ذو الإعاقة ذهنياً وغير قابل للتعلم.

 

وأضاف المحافظ ، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة ، برئاسة وكيل الوزارة ، لفحص الطلبات المقدمة واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام ، وفقا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الإجتماعى ، والتى اتسعت هذا العام لتضم الأم الكافلة والأم من مبادرة " حياة كريمة"، مؤكدا ، على مراعاة الشفافية والنزاهة في الإختيار ، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية.

 

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا ، أن من يرغب في التقدم لمسابقة الأم المثالية ، عليه احضار المستندات اللازمة ، وتشمل استمارة الأم المرشحة مستوفاة والإقرار ، وقصة الكفاح ، وصورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة ، وصور شهادات ميلاد الأبناء ، أو صور بطاقات الرقم القومي لهم ، وصورة قسيمة الزواج ، وشهادة وفاة الزوج في حالة الترمل.

 

بالإضافة ، إلى قسيمة الطلاق والشهادات المرضية في حالة مرض الزوج ، أو أحد أفراد الأسرة ، و عدد 2 صورة شخصية حديثة بالألوان ، والتأكيد على أن يدون بالإستمارة رقم تليفون صحيح ، وشهادة القيد العائلي ، على أن تسلم تلك الطلبات والمستندات ، بمديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا.

الجريدة الورقية