محافظ المنيا يعلن شروط الترشح لمسابقة الأم المثالية للعام 2024

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 لمدة شهر ، وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الإجتماعي ، والخاصة بإختيار( أم كافلة - أم من ذوي الإعاقة - أم لإبن من « قادرون بإختلاف » .

حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية " ماجستير- دكتوراه"- أم من مبادرة حياة كريمة ، حاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة - أم لشهيد من القوات المسلحة - أم لشهيد من الشرطة)، حيث يستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم الخميس 18 يناير 2024 بمديرية التضامن الإجتماعي.

وأشار المحافظ ، إلى أن الشروط الأساسية لإختيار الأم المثالية لعام 2024 ، تمثلت في قصة العطاء وألا يقل السن عن 50 سنة ، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل ، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط ، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات ، أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ، ويُستثني الإبن ذو الإعاقة ذهنياً وغير قابل للتعلم.

وأضاف المحافظ ، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة ، برئاسة وكيل الوزارة ، لفحص الطلبات المقدمة واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام ، وفقا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الإجتماعى ، والتى اتسعت هذا العام لتضم الأم الكافلة والأم من مبادرة " حياة كريمة"، مؤكدا ، على مراعاة الشفافية والنزاهة في الإختيار ، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية.

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا ، أن من يرغب في التقدم لمسابقة الأم المثالية ، عليه احضار المستندات اللازمة ، وتشمل استمارة الأم المرشحة مستوفاة والإقرار ، وقصة الكفاح ، وصورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة ، وصور شهادات ميلاد الأبناء ، أو صور بطاقات الرقم القومي لهم ، وصورة قسيمة الزواج ، وشهادة وفاة الزوج في حالة الترمل.

بالإضافة ، إلى قسيمة الطلاق والشهادات المرضية في حالة مرض الزوج ، أو أحد أفراد الأسرة ، و عدد 2 صورة شخصية حديثة بالألوان ، والتأكيد على أن يدون بالإستمارة رقم تليفون صحيح ، وشهادة القيد العائلي ، على أن تسلم تلك الطلبات والمستندات ، بمديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا.