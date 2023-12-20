الفوضى تسيطر على الدوري التركي..أزمة جدالية بين الأندية والحكام

أصبحت الفوضى تسيطر على الدوري التركي في الفترة الأخيرة، بعدما شهدت أكثر من أزمة بين مسؤولي الأندية ضد حكام المباريات في المسابقة.



بدأ الأمر بعد أحداث مؤسفة شهدتها مباراة أنقرة جوجو وريزسبور ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي.



مع نهاية المباراة تعرض حكم المباراة خليل أومرت ميلر للاعتداء بالضرب من قبل ريس نادي أنقرة جوجو في حدث غير مسبوق، وقام بضرب الحكم بـ لكمة في وجهه قبل أن يقرر رئيس النادي الإستقالة بعد ذلك، ورغم قراره بالرحيل عن منصبه، لكنه أصر أن فريقه تعرض للظلم.



الحادث تسببب في ضجة كبيرة داخل الكرة التركية، ما دفع الاتحاد التركي لكرة القدم تعليق النشاط لإشعار آخر، كما علق رئيس تركيا رجب طيب أردوغان على الواقعة ووصفها بأنها مؤسفة.

كما عقب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على الحادث، والذي أكد أنه لا مكان للعنف في اللعبة، والتحكيم جزء لا يتجزأ من كرة القدم.



وأظهرت الصور والفيديوهات لكمة رئيس أنقرة جوجو للحكم ما أدى لسقوطه على الأرض قبل أن يتعرض للركل من قبل شخص مجهول الهوية، في حدث صادم.



الأمر لم يتوقف عند ذلك بل اقتحمت الجماهير ملعب المباراة، ومواصلة ضرب حكم اللقاء في مشهد مؤسف في عالم كرة القدم.



أحدث ذلك الحادث ضجة وغضب عارم لكن مشاهد الفوضى والمهازل التي حدثت في الأسبوع الماضي لم تتوقف عند ذلك، بل مشهد فوضوي جديد حدث في أول يوم بعد إستئناف مسابقة الدوري من جديد، بعد انسحاب لاعبي اسطنبول سبور من مباراتهم أمام طرابزون، بأمر من رئيس النادي .

أحداث مفاجئة بعد الواقعة المؤسفة



ذلك التصرف جعل حكم المباراة يقرر إلغاء المباراة، في أول يوم لعودة عجلة الدوري التركي للدوران بعد تعليق النشاط، بعدما قرر الحكم في البداية الأمر إيقاف اللقاء قبل أن يستقر على إلغائها بشكل نهائي.



جاء سبب انسحاب لاعبو اسطنبول بعدما شعروا بالظلم بعد عدم احتساب خطأ لهم ما أدى لاستقبالهم هدفا من الفريق الخصم، ليقرروا الانسحاب من ملعب المباراة بقرار من إدارة النادي.



حاول المسؤولين اقناع اللاعبين بالعودة إلى الملعب، لكنهم رفضوا ذلك بعدما قررت إدارة ناديهم انسحابهم من الملعب، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل توجه رئيس نادي طرابزون سبور إلى نظيره في اسطنبول في محاولة لتهدئة الأوضاع لكن الأخير ظل مصرا على موقفه.



ويستعد الاتحاد التركي لكرة القدم لاتخاذ قرار خلال الأيام المقبلة حول ما حدث في المباراة، سواء بإعادتها أو حسم النتيجة لصالح طرابزون.

