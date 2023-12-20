مناقشة 70 ورقة علمية في مجالات التنمية المستدامة بالمؤتمر الدولي الـ 18 بعلوم الزقازيق

افتتحت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر بعنوان (العلوم الأساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة والتنمية المستدامة)، بقاعة السيمينار الكبرى بكلية العلوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد العزيز عنان عميد الكلية ، والدكتور أيمن أبو الفتوح جودة مقرر المؤتمر ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولفيف من المتخصصين من الجامعات المصرية والعربية ومراكز البحوث وطلاب وطالبات الكلية.

وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة جيهان يسري، بجميع الحضور ونقلت تحيات الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة وتمنياته بالتوفيق والسداد للقائمين على المؤتمر، والخروج بتوصيات مثمرة فى ختام فعالياته.

وأعربت يسري عن سعادتها بالمشاركة وسط كوكبة من أساتذة وعلماء كلية العلوم، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث يعد المؤتمر إنجازاً ومن إسهامات الكلية المشهود لها حرصها على إقامة المؤتمر بشكل مستمر، والذي يعد فرصة عظيمة لالتقاء الأساتذة والباحثين من مختلف الجهات والمؤسسات الجامعية والبحثية؛ لبحث ودراسة ومناقشة كل ما هو جديد، خاصة فى ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التى تؤثر على جميع أشكال الحياه، بقولها: العالم يسعى لتحقيق البيئة الخضراء المستدامة والطاقة المتجددة، والتى ينبغى على كل الدول والمؤسسات والأفراد أن تتكاتف من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن الجامعة بدأت بتشجيع وتبني المشروعات البحثية والتعاون لتنفيذها وتحقيق الإستفادة ، حيث نفذ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدداً من الخطوات والأنشطة، مثل تنظيم ملتقى مواجهة التغيرات المناخية، وجاري تنفيذ مشروع "نحو حرم جامعي مستدام".

واوضحت أن القطاع نظم مسابقة بين جميع الكليات لأفضل كلية صديقة للبيئة، من خلالها تتأهل الجامعة للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية، ما ساهم في توفير المعايير والشروط للمشاركة في عددٍ من التصنيفات العالمية المتعلقة بالبيئة، حيث حققت الجامعة ترتيباً متقدماً في تصنيف green metric وتصنيف(كيو إس للإستدامة ) "QS Sustainability " لأول مرة.

وأوضح الدكتور جمال عنان أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط تحديات كثيرة تعوق التنمية المستدامة، مثل التغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية، والسيول، والطلب المتزايد للطاقة المتجددة، ومعالجة وتدوير مياة الصرف والمخلفات الزراعية، بما يتطلب تكاتف سواعد الباحثين بكلية العلوم والجامعات المصرية لانتاج بحث علمي تطبيقي، يلبي احتياجات المجتمع ويحقق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور أيمن جودة أنه من أجل مواجهة التحديات، ناقش المؤتمر عدد من المحاور تشمل: التغيرات المناخية والبيئة، الطاقة المتجددة، البحث العلمي والتنمية المستدامة،استدامة الموارد الطبيعية، الثروة السمكية والأمن الغذائي، مقاومة الأوبئة والآفات، تدوير المخلفات الزراعية، وظاهرة الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية وأثرها على التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن المؤتمر يناقش 70 ورقة علمية في مجالات التنمية المستدامة.