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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. عبلة الألفي: لقاء الرئيس السيسي بمنافسيه في الانتخابات مشهد حضاري

الدكتورة عبلة الألفي
الدكتورة عبلة الألفي

علقت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف على مبادرة “1000 يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، على الانتخابات الرئاسية 2024، مشيدة بالانتخابات الرئاسية وأن وقت العملية الانتخابية كان المشهد حضاريًا من الطراز الأول.

الانتخابات الرئاسية 2024

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نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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وأوضحت “الألفي”، أن الشباب في الانتخابات الرئاسية 2024 أدى دورا مهما في الإقبال على صناديق الاقتراع، وجاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر قناة “دي أم سي”،.

رئيس "المصرية لحقوق الإنسان" يعلق على استقبال السيسي لمرشحي الرئاسة.. "لقاء السحاب"

وكشفت تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بمنافسيه في الانتخابات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، معقبة: “التقى بمنافسية وكان في منتهى الحضارة يناقش كل شيء”.

وتابعت: “في مرحلة لابد أن نفكر بالمرحلة المقبلة.. مصر مرت بمرحلة من التأسيس وننطلق لبناء الإنسان”.

وأوضحت أن مبادرة الـ1000 يوم، هدفها العمل على بناء الأسرة المصرية من خلال التربية السليمة لأطفالنا، لأنهم مستقبل مصر.


علق عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024 بقصر الاتحادية أمس الثلاثاء، معقبًا: “هذا اللقاء يسمى في العلوم السياسية بلقاء السحاب”.
وأوضح “شيحة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني وهناك إجماعا كبيرا من المصريين على القيادة الجديدة والخوف على الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه الرغبة في استكمال مسيرة التنمية، موضحًا أن لقاء الرئيس السيسي مع مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024 “لقاء السحاب”؛ لأنه يجمع بين المنافسين من أيام قليلة لكن الجميع يجتمع على حب ومصلحة الوطن، وهذا يعتبر تأسيس للجمهورية الجديدة التي تساوي بين كل أبنائها.

وتابع: “الرسالة المهمة في لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين هي أن كل المصريين شركاء في صناعة المستقبل.. ويوجه رسالة للجميع أن يبذلوا الجهد في خدمة هذا الوطن".

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