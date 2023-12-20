مصر في المجموعة الثانية بالبطولة العربية لمنتخبات السلة

أقيمت اليوم قرعة منافسات البطولة العربية لمنتخبات السلة، والمقرر أن تحتضنها مصر، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة المنتخب الوطنى.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية في قرعة البطولة العربية لكرة السلة، رفقة منتخبات الإمارات والكويت وتونس والمغرب.

بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من منتخبات موريتانيا والجزائر والصومال وليبيا.

حضر مراسم قرعة البطولة العربية للمنتخبات، الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي، وايمن علي ، رئيس بعثة منتخب مصر في البطولة ، وعبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي ، وائل لطفي المدير التنفيذي للاتحاد العربي.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة رجال قائمة الفراعنة المبدئية للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25.

وتضم القائمة المبدئية 21 لاعبًا وهم:أحمد عادل دولا، إبراهيم هشام، يوسف رفعت، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، مازن عزازي، ياسر صالح، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أحمد ياسر مودي، أحمد سامي، أنس أسامة، علي أحمد، أحمد فودة، أحمد خلف بيبو، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال.



ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب المصري لكرة السلة صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، و حصد المنتخب آخر لقب في نسخة 2016.



يذكر آن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، استقر على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، كما كلف أيمن علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.