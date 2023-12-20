فحص فيديو خطف فتاتين من داخل أسانسير إثر تخديرهم بالقوة في القاهرة

ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،إثر تداول مستخدمو السوشيال ميديا ، مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدر صغيرتين وخطفهم بالقوة بالقاهرة .

فحص فيديو خطف فتاتين من داخل أسانسيرإثر تخديرهم بالقوة في القاهرة

ويظهر الفيديو، طفلتين داخل مصعد بأحد العقارات، قبل أن يتوقف في أحد الطوابق، ويدخل رجلان ويمسك كل منهما بفتاة، ويقومان بوضع منديل أبيض على أفواههما، فسقطت إحداهما أرضا في الحال، وحاولت يائسة توجيه ضربات له على وجهه.

وتبين أن أحد الأشخاص الظاهرين في الفيديو هو والد الطفلتين، وارتكب الواقعة على إثر خلافات بينه وبين والدتهما على حسب التعليقات المنتشرة على فيديوهات كاميرات المراقبة.

وبدورها، تجري الأجهزة الأمنية التحريات لفحص الواقعة وكشف ملابساتها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.