شاهد.. تنظيم الاتصالات يعقد حملة توعوية بالمدارس اليابانية بمحافظتي القاهرة والجيزة

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلسلة ندوات توعوية لطلبة المرحلة الابتدائية بالمدارس المصرية اليابانية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وجاءت هذه الندوات في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في دعم المدارس المصرية اليابانية باعتبارها تجربة رائدة في تطوير التعليم، والمساهمة في إعداد جيل قادر على التعامل مع الخدمات الرقمية في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها مصر، وتنفيذًا للتعاون المشترك بين الجهاز والمدراس المصرية اليابانية والتشارك في رفع الوعي لكل من المعلمين والطلاب بالعديد من المجالات ذات الصلة بخدمات الاتصالات، كما تأتي استكمالًا لسلسلة الحملات التوعوية التي يعقدها الجهاز والهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لكافة شرائح المجتمع وبالأخص لفئة الشباب والأطفال التي تعتبر من أكثر الفئات استخدامًا للإنترنت ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

هذا وقد استهدفت سلسلة الندوات التوعية بمبادئ الأمن السيبراني وكيفية الحفاظ على الحسابات الإلكترونية والأجهزة من عمليات الاختراق، كما تعرف الطلاب على أساسيات حماية البيانات والمعلومات مثل كيفية إنشاء كلمة مرور قوية، وتفعيل المصادقة الثنائية والإجراءات الصحيحة في التعامل مع الرسائل الاحتيالية، وذلك من خلال شرح وألعاب تفاعلية للتأكيد على استيعاب الطلاب للمعلومات، كما تضمنت الندوات أيضًا إلقاء محاضرة توعوية لأولياء الأمور للتوعية بدور الجهاز في حماية حقوق المستخدمين، والتعريف بالخدمات الرقمية وأهمية استخدامها كالمحافظ الإلكترونية للمحمول، وكيفية تصعيد شكاوى خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى استعراض خصائص ومميزات التطبيق التفاعلي للجهاز MyNTRA، كما تم التعريف بأفضل وسائل الرقابة الأبوية اللازمة لحماية الأطفال، والخطوات العملية التي تضمن الحفاظ على الأبناء من مخاطر الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وخلال العام الجاري، كان قد نظم أكثر من 100 ندوة توعوية لأكثر من 40 ألف مستفيد من المؤسسات والأفراد من فئات الشباب والأطفال والمرأة وكبار السن وذوي الهمم في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويمكن الاطلاع على فيديو توثيقي للحملات التوعوية من خلال الرابط التالي:

