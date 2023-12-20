الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس" الدلتا التكنولوجية" يبحث التعاون مع رئيس الجهاز الإدارى للمنطقة الصناعية بقويسنا

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مع اللواء أركان حرب محمد عبدالفتاح أبو الغار رئيس الجهاز الإدارى للمنطقة الصناعية بقويسنا؛ تعزيز سبل وآليات التعاون المشترك.

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تناول اللقاء العديد من الموضوعات الهامة التى تُسهم فى تحقيق التميز والريادة للجامعة،وتُسهل التدريب الميدانى للطلاب بالمصانع والشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية،وبما يساهم فى دعم الصناعة الوطنية وحل مشكلات المجتمع عن طريق ابحاث الماجستير والدكتوراه ومشاريع تخرج الطلاب.

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة أهمية التعاون مع المنطقة الصناعية بقويسنا والتى تُمثل أحد الصروح الصناعية والتى تُسهم فى فتح مجالات الإستثمار  وتوفير فرص عمل للطلاب ، مشيرًا إلى أن زيارة المناطق الصناعية تُكسب الطلاب مهارات وخبرات حقيقية مميزة ؛ بما يٌمكنهم من الإطلاع على المشروعات والفرص الإستثمارية على أرض الواقع ويدعم التوجه نحو العمل الحر.

وأضاف الدكتور كشك حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز، وفتح آفاق جديدة للطلاب لتنمية الذات، بالإضافة إلى تقديم مناخ علمى وبحثى متميز يواكب التطور التكنولوجى المتسارع ؛ لتأهيل طلابها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل،مشيرًا الى حرص الجامعة على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحل مشكلات المجتمع؛ لإثراء العملية التعليمية ودعم الصناعة الوطنية وتخريج كوادر تكنولوجية بمستوى مُتميز من المعرفة والابداع التكنولوجى.

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