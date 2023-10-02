جامعة المنصورة تكرم الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا

تقديرًا لدوره الاجتماعى

كرمت جامعة المنصورة الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا تقديرا لدوره الاجتماعى ومساهماته فى المشروعات الخيرية التى تخدم أبناء الدلتا. تم التكريم خلال أعمال المؤتمر العلمى الدولى الثانى بجامعة المنصورة تحت عنوان «دور الطب البيطرى فى مواجهة الأزمات العالمية وتغيير المناخ فى ضوء رؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠»

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة والدكتور مها العشماوى عميد الكلية ورئيس المؤتمر. ناقش المؤتمر تأثير المتغيرات المناخية على معدل انتشار الأمراض الوبائية، الرؤية المستقبلية للأمن الغذائى فى ظل الصراعات الدولية، الاستخدام الأمثل لنواتج التعليم والبحث العلمى فى حل المشكلات والاستدامة، الاتجاهات التشخيصية الحديثة لأمراض الحيوان والدواجن والأسماك، الهندسة الوراثية ودورها فى الحد من أمراض الحيوان والدواجن والأسماك، صحة الأغذية والأمراض المشتركة.