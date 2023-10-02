جامعة الدلتا تكرم العالم الراحل الدكتور فؤاد البلاسى

كرم الدكتور محمد ربيع ناصر خليفة رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا العالم الراحل الدكتور فؤاد المهدى البلاسى استاذ جراحة الفم والفكين بحضور أسرة العالم الجليل رحمه الله، وذلك خلال لقاء أقامته الجامعة لتكريم، حضر التكريم المهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء والمهندس محمد محمد ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة والدكتور ماجدة الشربينى نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد النجار نائب رئيس الجامعة والدكتور عماد طلبة عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة الدلتا وعمداء الكليات والعديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكلية طب الأسنان والعديد من طلاب ومحبى الراحل الدكتور فؤاد البلاسى. أعلن الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس الأمناء اطلاق اسم الراحل الدكتور فؤاد البلاسى على عيادات الجراحة بمستشفى طب الفم والأسنان جامعة الدلتا.