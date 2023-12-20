انطلاق أعمال الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي بالمغرب

انطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم الأربعاء أعمال الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي؛ لمناقشة قضايا التعاون بين روسيا والعالم العربي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ويرأس هذا الاجتماع، ذو الطابع الإقليمي على مستوى وزراء الخارجية، وزيرالشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ويحضره وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف والأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي والوفود الوزارية للدول العربية المشاركة.

وجرى اختيار المغرب لاحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال النسخة الماضية التي انعقدت في أبريل بموسكو عام 2019، وتم تأجيل انعقاد المنتدى عدة مرات خلال السنوات الماضية بسبب المخاطر الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ويحتضن المغرب الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري للجامعة العربية هذا المنتدى بطلب من الجامعة العربية.

وفي إطار مقتضيات مذكرة التفاهم التي تربط الجامعة العربية بالفيدرالية الروسية، تم الاتفاق على أن تعقد هذه النسخة على شكل ترويكا موسعة تتكون من الأمين العام للجامعة العربية، والأعضاء الثلاثة في الترويكا الوزارية العربية، وكذا رئاسة القمة العربية، وستكون المشاركة مفتوحة أيضا أمام الوفود الوزارية.

وتعززت أهمية هذا المنتدى خلال السنوات الأخيرة كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، أخذا في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.