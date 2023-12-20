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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين تنفي مصادرة أصول المستثمرين الأجانب في روسيا

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) بأن تكون روسيا تقوم بمصادرة أصول المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن الشركات المغادرة للبلاد تبيع هذه الأصول أو تنقلها إلى مالك آخر.

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وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "إن روسيا لا تصادر أصول المستثمرين الأجانب، ومن يغادر السوق يبيع هذه الأصول أو ينقلها". 

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد بدأت بمصادرة أصول المستثمرين من البلدان غير الصديقة، تابع بيسكوف: "لا، نحن لم نبدأ بإجراءات المصادرة، ولن تكون هناك أي مصادرة"، منوها بأن عمليات بيع أو نقل ملكية أصول الشركات المغادرة للسوق الروسية تتوقف على المباحثات مع الجهات الرسمية المختصة.

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