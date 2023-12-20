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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غلق كُلي لكوبري جيهان السادات 30 يومًا لاستكمال مشروع المونوريل

كوبري جيهان السادات
كوبري جيهان السادات

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بدء تنفيذ تحويلات مرورية جديدة اعتبارا من الجمعة المقبل بسبب أعمال إنشاء محطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين، والتي ستؤدي إلى غلق كوبري جيهان السادات بشكل كامل لمدة 30 يوما.

 

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وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنّ التحويلات المرورية الجديدة تتمثل فيما يلي «القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يمينا شارع بني أمية فيسارا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربي».

 

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنّها ستعيّن الخدمات المرورية اللازمة، وسيتم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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