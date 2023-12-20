استمرار حبس المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بتهديد "شروق أشرف" شقيقة فتاة المنصورة نيرة أشرف بقتلها بسبب رفضها الزواج منه، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

"مقدرش أعيش من غيرها .. وديني لأدبحها".. كانت تلك الجملة ملخص ما تم تحريره في محضر بقسم شرطة الهرم اتهمت فيه شقيقة نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، شابا بمطاردتها وإرساله رسائل تهديد لوالدها لإجبارها على الزواج منه.

كشفت التحقيقات أن قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا من شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة التي قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة.

قالت شروق في المحضر: إن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها وحينما قاموا بتجاهل تلك الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلًا: "أنا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لأدبحها"، وتبعها برسالة أخرى "أنا بحبها ومش هقدر أعيش من غيرها".

طالبت مقدمة البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب خشية على حياتها، وتحرر المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة والتحري عن صحة الواقعة وملابساتها وظروفها.

وأدلى المتهم باعتراف أنه قام بذلك لرغبته فى التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما كما تبين تواصله مع أخريات بذات المضمون.

وطالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ علي مراسلات التهديدات تمهيدا لتفريغها.

وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من (مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى– مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعى، وذلك فى حال رفضها الزواج به.

وبالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



