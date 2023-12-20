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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس 3 متهمين بتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بالخانكة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

قررت  جهات التحقيق بالخانكة ، بحبس 3 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية للإتجار في المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

حبس 3متهمين بتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بالخانكة 


وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ،إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد بورود معلوات بقيام 3 عناصر إجرامية بغدارة بؤرة إجرامية للإتجار في المخدرات على نطاق واسع بمنطقة الخانكة.
وتم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن المتهمين مسجلين خطر، وأنهم يحوزون أسلحة نارية ويتخذون من احدى البؤر مسرحا لممارسة نشاطهم الاجرامى  فى دائرة مركز شرطة الخانكة. 
 

قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين ..سقوط 5تجار مخدرات في قبضة الأمن بالقليوبية 

وفي واقعة أخري ، ضبطت قوات مباحث القليوبية ، على 5 تجار مخدارت، قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين في القناطر الخيرية حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم ،مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية بدائرة المركز اسفرت الحملة على ضبط شخصين لاحدهما معلومات جنائية بحوزتهما 5 كيلو مخدر الحشيش وفرد خرطوش وذخيرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بحوزته كيلو من الحشيش ومبلغ مالى كما تم ضبط عنصريين اجراميين لهما ملعومات جنائية بحوزتهما كمية من الهيروين وسلاح ابيض ومبلغ مالى.
وتحرر محضر بالمضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

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