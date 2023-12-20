الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سد النهضة

مراوغة بالجملة.. مسؤولين اثيوبين يوجهون فشل مفاوضات سد النهضة لمصر

السفير سلشي بقلي
السفير سلشي بقلي

مازالت إثيوبيا تراوغة في بياناتها الصحفية، حول فشل مفاوضات سد النهضة في جولاتها الرابعة حتى تعلق الأسباب علي مصر.

قال السفير سلشي بقلي، كبير المفاوضين والمستشارين في الأنهار العابرة وسد النهضة، إن أسباب فشل الجولة الرابعة من المفاوضات مصر، موضحًا بأنها لا تراعي مبادئ الاستخدام العادل والاستفادة المشتركة من مياه النيل .
 

وأضاف بقلي، خلال مؤتمر صحفي عقده، عقب الانتهاء من الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا، بشأن سد النهضة، أنه انتهي دون إتفاق.
 

وأوضح كبير المفاوضين والمستشارين في الأنهار العابرة وسد النهضة، أن الفشل يرجع لتمسك مصر باتفاقيات الحقبة الاستعمارية، واتخذاها موقفا غير عادل فيما يتعلق بتوزيع حصص المياه في سنوات الجفاف. 

وأكد السفير سلشي بقلي، كبير المفاوضين والمستشارين في الأنهار العابرة وسد النهضة، أن أديس أبابا تلتزم بالتوصل إلى اتفاق سلمي وعادل يضمن مصالح الدول الثلاث. 

 

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