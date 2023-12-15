الكرملين : انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي هدف بعيد المنال

سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على رد فعل روسيا في أعقاب موافقة 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بالبدء في مباحثات بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد خلال قمة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس في بروكسل.

وأشار التقرير إلى تصريحات صادرة عن الكرملين اليوم الجمعة يؤكد فيها أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يعتبر هدفا بعيد المنال، موضحا في نفس الوقت أن مساعى الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد لا تعدو كونها مجرد تعبير عن التأييد السياسي لأوكرانيا.

ويوضح التقرير أن أوكرانيا ومولدوفا تسعيان منذ فترة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا أن هناك العديد من العقبات والعراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك الهدف بسبب عدم وفاء كلتا الدولتين بالشروط التي يفرضها الاتحاد لقبول عضوية أي دولة.

ويشير التقرير في هذا السياق إلى تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التي يقول فيها أن قبول عضوية أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل الاتحاد.

وتوضح التصريحات الصادرة عن الكرملين أن قرار الاتحاد الأوروبي بهذا الشان هو قرار له دوافع سياسية إلا أنه سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى حالة من عدم الاستقرار داخل الاتحاد.

ويضيف بيسكوف أن المباحثات بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد قد تستغرق أعواما وربما عقودا بسبب الشروط المعقدة التي تفرضها دول الاتحاد لقبول أعضاء جدد وهي الشروط التي لا تنطبق على كل من أوكرانيا ومولدوفا.

ويتطرق التقرير في سياق متصل إلى ردود الأفعال الدولية تجاه الصراع الدامي بين القوات الروسية والأوكرانية والذي اندلع منذ قرابة عامين في أعقاب قيام روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حيث يشير إلى إدانة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة لمقتل الآلاف جراء الحرب التي تدور رحاها في الوقت الحالي بين الطرفين.

ويشير التقرير إلى أن البابا فرانسيس أعرب عن بالغ قلقه بسبب ارتفاع عدد الأطفال من القتلى جراء الحروب موضحا أن الحرب في أوكرانيا تسببت في مقتل ما يربو على 500 طفل إلى جانب الضحايا من الأطفال بسبب الحروب في مناطق أخرى من العالم مثل اليمن وقطاع غزة.