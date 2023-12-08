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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: روسيا لن تذهب إلى المفاوضات بشروط أوكرانيا

المتحدث الصحفي باسم
المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده ستذهب إلى المفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف، مشيرا إلى أن ذلك غير واقعي. 

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/، ردا على سؤال حول مدى واقعية التصريحات الأمريكية - إن روسيا ستذهب إلى المفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف في العام المقبل: "لا، هذا غير واقعي على الإطلاق".

يُذكر أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي رفض - في وقت سابق خلال مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية فكرة الصداقة ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا. 

كما أن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أعلن في سبتمبر الماضي أن الطريق إلى الدبلوماسية مع روسيا يمر عبر ساحة المعركة، في المقابل أعلن مساعد الرئيس الروسي للشئون الخارجية، يوري أوشاكوف، مؤخرا أنه لم تكن هناك أي إشارة من جانب أوكرانيا بشأن استعدادها لمفاوضات السلام مع روسيا، التي عبرت في أكثر من مناسبة عن استعدادها للتفاوض مع كييف بشأن تسوية النزاع.

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