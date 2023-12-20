بكر: استقبال الرئيس السيسي للمرشحين رسالة بأن مصر تسير في طريق الديمقراطية

قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرشحين الذين خاضوا الإنتخابات الرئاسية 2024 رسالة بأن مصر تسير في طريق الديمقراطية، واحترامًا لهم ولدورهم في العملية الانتخابية.

وأضافت بكر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، من المتوقع أن يكون ذلك بداية لانتخابات تعددية قادمة بعد ذلك، ورسالة لأهمية أن تكون الأحزاب بقوة في الشارع المصري، مشيرة إلى أن دورهم المنتظر الفترة المقبلة الاستمرار في عملهم الحزبي، ويحاولوا دعم أحزابهم من أجل أن تكون لها خطة واضحة تستطيع جذب الناخبين في الانتخابات المقبلة.

وأفادت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن التجربة تعددية وانتهاء الانتخابات بفوز الرئيس السيسي بها كثير من الاحترام والتقدير ، حيث أنه لم يوجه ايًا من المرشحين أي خروج عن ما هو لائق لبعضهم البعض، على حد قولها.

وبالأمس، استقبل الرئيس السيسي المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم "حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، و فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري.