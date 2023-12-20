عاجل
ثنائي الأزمة في قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 6 قضايا لتهريب البضائع جمركيًا

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

 

استمرار حبس المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف

حبس 3 متهمين بتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بالخانكة

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (6) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضيتين.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1890) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط (28) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (270) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (قضية).

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

مواد متعلقة

الأمن يضبط مخدرات بأكثر من 5 ملايين جنيه

القبض على هارب من حكم بالإعدام في الإسماعيلية

سقوط شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

خلال 24 ساعة.. رصد 67 ألف مخالفة مرورية متنوعة

الأمن يواصل مُحاصرة عصابات "النشالين"

نتائج مُبهرة للحملات الأمنية بالمحافظات لضبط مُروجي المخدرات
الجريدة الورقية