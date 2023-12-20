نونو سانتو يتولي المهام التدريبية لـ نوتنجهام فوريست الإنجليزي.. رسميًا

أعلن نادي نوتنجهام فوريست الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سابقاً وإسناد مهمة قيادة الدفة الفنية إليه لمدة موسمين ونصف الموسم.

ونشرالنادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي أن العقد المبرم مع سانتو، وذكر النادي في بيانه أن عقد المدرب البرتغالي سيمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

وشدد النادي الإنجليزي على أن نونو سانتو سيقود الفريق خلال مواجهة، السبت المقبل، ضد بورنموث في ملعب سيتي جراوند.



اقالة نونو سانتو

واقالة إدارة اتحاد جدة السعودي البرتغالي شهر نوفمبر الماضي، بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية.

وقاد نونو سانتو الاتحاد السعودي 53 مباراة، انتصر في 37، وتعادل 9، وخسر 7 منها، وتوج البرتغالي الذي أشرف على الاتحاد في يوليو 2022 بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، إضافة إلى السوبر المحلي.

ويقع نوتنجهام في المركز الـ17 بترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط محاولات لتفادي شبح المراكز المؤدية إلى الهبوط بفارق 5 نقاط.