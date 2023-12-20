هشام زكريا: نطالب بالعدالة التحكيمية أمام مصر المقاصة

طالب هشام زكريا المدير الفنى لفريق الكرة بنادي أسوان بعدالة التحكيم فى مباراته التى تقام اليوم أمام فريق مصر المقاصة فى دورى المحترفين.

تصريحات هشام زكريا



أكد زكريا ان الأخطاء والقرارات العكسية لحكام المباريات الماضية وقفت عائقا أمام دخول فريقه إلى المربع الذهبي بجدول المسابقة وتحديدا خلال مباراتى بترول أسيوط ولافينا فى الأسابيع الماضية.

وأضاف نطالب بالعدل بين جميع الفرق الموجودة في دورى المحترفين خاصة فى ظل اشتعال المنافسة ورغبة الجميع فى تحقيق حلم الصعود إلى الدورى الممتاز.

واختتم مدرب أسوان تصريحاته قائلا:"أثق في جميع اللاعبين، ولديهم المقدرة على وضع أسوان فى مكانها الصحيح بجدول المحترفين وهم يستوعبون فكر الجهاز الفني بشكل سريع".

واسندت المهام الفنية لتدريب فريق الكرة الأول بنادي اسوان الى هشام زكريا وجهازه المعاون والذى يضم كلآ من تامر أبو جبل مدربا عاما وهيثم الفيل مدرب والثنائى عمر يوسف وهيثم عبدالكريم مدرب مساعد وياسر سليمان مدربا لحراس المرمى.

