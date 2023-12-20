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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قائد حركة حماس يعلن رفضه للمناقشات الدائرة حول حكم غزة عقب إنهاء الحرب

حسام بدران القيادي
حسام بدران القيادي بحماس

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال " Wall Street Journal، نقلا عن مصادر، أن قادة فتح وحماس يُجرون حاليا مناقشات حول حكم غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب.

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وأكدت الصحيفة الأميركية، نقلًا عن وكالة العربية، أن رئيس الحركة يحيى السنوار لم يكن على علم بتلك المحادثات، وطَلب وقفها فورا، في إشارة لوجود خلاف بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس، بحسب الصحيفة.

كما نقلت الوكالة عن القيادي بحماس حسام بدران قوله "إن الحركة لا تريد لعبة محصلتُها صفر وتسعى لإنهاء الحرب".

هذا وأعلنت حركة حماس وصول رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حماس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وملفات أخرى.

وكانت مصادر في حماس أوضحت أن وفد الحركة سيبحث في القاهرة ملفي التهدئة في قطاع غزة وإجراءَ صفقةٍ لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.

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