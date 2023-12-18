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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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غالانت: حماس من قررت بداية الحرب بقتل وآسر الناجين من الهولوكست (فيديو)

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأمريكي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه يقف مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن بعد 72 يومًا من الحرب، والتي لم تكن تريد إسرائيل الدخول بها منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحًا أن حماس هي من قررت أن تقوم بهجمات وحشية وقاموا بالقتل والأسرى للأطفال وايضًا الناجين من الهولوكست.

حرب حماس ضد إسرائيل

وأشار إلى أن هدفهم من اللحظة الأولى هو تدمير حماس وإعادة الرهائن إلى بيوتهم دون أي استثناء، مشددًا على أن أعداء إسرائيل في أنحاء العالم يراقبون إسرائيل ويعلم أن انتصار إسرائيل هو انتصار للعالم الحرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن حرب إسرائيل الحالية ضد منظمة حماس هي حربًا ليست على شعب غزة ولكنها حرب لعدو يختبأ خلف المدنيين.

 

وأوضح أن هناك مليارات الدولار تم استثمارهم في غزة وكان يجب أن تذهب للبني التحتية ولكنها استخدمت لبناء شبكة من الأنفاق بمئات الكيلو مترات مجهزة بمعدات عسكرية، مشددًا على أن اليوم تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي في المعاكل الساخنة لحماس وتم التخلص على عدد من قادة حماس في الشمال.

 

وتابع: "نركز الآن في خانيونس للتخلص من قيادة حماس والقضاء على البنية التحتية"، مشددًا على ان تسلسل القيادة لحماس هو على رأس هذه الحرب، مؤكدًا أن الحرب معقدة ضد منظمة إرهابية وهو يستغرق وقتًا طويلًا، منوهًا بأنهم في الحرب يدافعون عن قيمهم ويعملون وفقًا للقانون الدولي.

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