سليم حسن.. شخصية معرض الكتاب في دورته الـ55 (من هو)

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 يوم 24 يناير والذي من المقرر أن يستمر حتى 6 فبراير المقبل، ويعد من أكبر معارض النشر بالشرق الأوسط.

ويرجع تاريخ نشأة معرض الكتاب منذ عام 1969م، في عهد الراحلة سهير القلماوي رئيس المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، وكانت القاهرة تحتفل حينها بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة، أن يكون للاحتفال مذاق خاص، وبالتالي بدأت فكرة المعرض وأصبح يُقام سنويًّا حتى اليوم.

وقد وافقت اللجنة الإستشارية لمعرض الكتاب على اختيار عالم الآثار الدكتور سليم حسن، كشخصية العام لمعرض الكتاب، باعتباره من أشهر الشخصيات البارزين في هذا المجال.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الدكتور سليم حسن في سطور:

وُلد الدكتور سليم حسن في قرية ميت ناجي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية يوم 12 أبريل عام 1886م.

حصل على شهادة البكالوريا عام 1909م، ثم التحق بمدرسة المدرسين العليا وكان أحد تلامذة أحمد كمال باشا، وتم اختياره للدراسة بقسم الآثار الملحق بهذه المدرسة لتفوقه في علم التاريخ.

أُرسل سليم حسن في بعثة دراسية حكومية إلى السوربون عام 1925 – 1927م، وحصل على دبلوم اللغات الشرقية، واللغة المصرية القديمة من الكلية الكاثوليكية، ثم دبلوم الآثار من كلية اللوفر.

كما حصل على الدكتوراة في علم الآثار من جامعة فيينا عام 1935م.

وفي عام 1976 م، عُين وكيلاً لمصلحة الآثار المصرية، فكان أول مصري يتولى هذا المنصب، الذي كان مقصورًا على العلماء الأجانب.

واستطاع خلال توليه منصب وكيل الآثار المصرية استرجاع مجموعة من القطع الاثرية بالمتحف المصري كانت في حوزة الملك فؤاد.

وعندما حاول الملك فاروق استعادة القطع الأثرية باعتبارها من الممتلكات الخاصة لأبيه، رفض سليم حسن إعادتها، ولم تطل إقامة سليم حسن في منصبه،وتعرض لمضايقات كثيرة، نجحت في إجباره على ترك العمل بمصلحة الآثار سنة 1940م.

استطاع سليم اكتشاف ما يقرب من 200 مقبرة خلال أعمال التنقيب في منطقة أهرامات الجيزة وسقارة منها مقبرة الملكة خنت كاوس من الأسرة الخامسة ومقابر أولاد الملك خفرع.

مؤلفاته

موسوعة مصر القديمة في 18 جزءًا

كتاب جغرافية مصر القديمة

كتاب الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة

وفي 29 سبتمبر عام 1961 م، تُوفي بالقاهرة عن عمر يناهز 75 عامًا.