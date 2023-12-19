دار الكتب تستقبل عددا من طلاب كلية الآثار

استقبلت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الثلاثاء، عددا من طلاب الفرقة الثالثة قسم ترميم الآثار العضوية، وطلاب الفرقة الأولى دبلوم الترميم بكلية الآثار - جامعة القاهرة.

,تمت الزيارة العلمية بالتنسيق مع الدكتور مصطفى محمد عبد الحميد مدرس ترميم المخطوطات بكلية الآثار - جامعة القاهرة وتفقد خلالها الطلبة مركز الترميم بدار الكتب المصرية. واطلع الطلبة على أحدث وسائل ترميم وتجليد المخطوطات النادرة، والأساليب العلمية المتبعة في معالجة الرق والأحبار الحديدية وغيرها من المواد التي كانت تستخدم في كتابة المخطوطات. والتقى الدكتور أسامة طلعت بالطلبة حيث رحب بهم وحثهم على طلب العلم وأهمية التزود بالتدريب العملي في مجالهم.

ويعد مركز الترميم بدار الكتب واحدا من أعرق وأكبر مراكز الترميم في الشرق الأوسط، ويعمل به عدد من خبراء الترميم المتميزين. وقد أعلن المركز مؤخرا في احتفال كبير عن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي يعود تاريخه إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول.