«الصحة» تعقد ورشة عمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية

في إطار خطة الدولة «مصر 2030»..

عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، وفقًا للمعايير الدولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف».

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة تفعيل وتعميم التحول الرقمي، للنهوض بمنظومة الصحة، وضمن خطة الدولة «مصر 2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، تهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات اللازمة، لتوسيع نطاق استخدام تقنيات الصحة الرقمية، وتعزيز معايير السلامة والأمن والخصوصية، وقابلية التشغيل البيئي والاستخدام الآمن للبيانات داخل وخارج القطاع الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الورشة تناولت القيادة، والحوكمة، التشريعات والسياسات، والالتزام، وإعداد اللوائح الخاصة بالخصوصية، والموافقة، والسرية والوصول إلى المعلومات الصحية (الخصوصية).

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات، أهمية الاستراتيجية في وضع ملامح التعاون والتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حتى تدار عملية التحول الرقمي بشكل يضمن تكاملها وإتاحة الخدمات الصحية بشكل أفضل للمواطن.

حضر الورشة ممثلين عن جميع قطاعات وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشفيات الجامعية، والمجتمع المدني، وممثلي شركات القطاع الصحي الخاص، وبعض من الجهات الأخرى.

