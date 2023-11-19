الأحد 19 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزارة الصحة: نستقبل 50 حالة من مصابي غزة يوميًا (فيديو)

مصابي غزة
مصابي غزة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي غزة الذين استقبلتهم مصر، مؤكدًا أن متوسط الحالات التي يجري استقبالها يوميًا من 40 إلى 50 حالة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن 39% من المصابين الذين جرى استقبالهم كانوا أطفال تحت سن الـ18 سواء ومصابين جراء القصف الإسرائيلي أو مصابون بالأورام ولم يتلقوا العلاج منذ أكثر من شهر، موضحًا أن نسبة النساء التي جرى استقبالها تبلغ 25% من إجمالي المصابين.

وأكد تجهيز أكثر من 35 سيارة إسعاف مزودة بحضانات أطفال متنقلة أمام معبر رفح لاستقبال الأطفال الرضع من غزة، وذلك منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي  لوزارة الصحة والسكان باستقبال الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء بالقطاع.

نقل أطفال غزة الرضع يحتاج إلى مهارات عالية

وأشار إلى أن نقل الأطفال الرضع يحتاج إلى مهارات عالية، مؤكدا الاستعداد التام لاستقبال الأطفال الرضع من قطاع غزة سواء بسيارات الإسعاف المجهزة على أعلى مستوى أو الطواقم الطبية.

وأوضح أنه لا يوجد حالة من مصابي قطاع غزة تحتاج إلى تخصص طبي واحد، وأغلب الحالات تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي للتعامل معها، كجراحة الأوعية الدموية والعظام والتجميل والحروق فضلا عن تخصصات الرعاية المركزة وغيرهم، متابعا أن الحالات جميعها خطيرة إذ إن هناك شظايا أصابت المخ أدت إلى صعوبة في الحركة فضلا عن الحروق والتمزق في الأعضاء الداخلية وغيرهم.

 

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