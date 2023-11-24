وكيل وزارة الصحة بسوهاج يوجه بالبدء في إنشاء ملف عائلي لكل اسرة

أعلن الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن البدء في حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية للبدء في فتح ملف طبي عائلي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة وذلك بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وأوضح الدكتور أحمد ابو هاشم انه تم البدء في حصر جميع الأسر المستهدفة بجميع وحدات التطوير

ونوه أيضا وكيل وزارة الصحة ان خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبيه بالإضافة الى رعايه الأمهات الحوامل ومتابعة الأطفال منذ الولاده وحتى سن الخامسة فضلا عن التطعيمات الروتينية الى جانب خدمات معملية وخدمات التصوير الطبي المتقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج ، كما تقدم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة للازواج فضلا عن خدمات كبار السن للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم وكذلك خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية و مشورة توعية.