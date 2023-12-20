"الشتاء في تجارب الشعراء" أمسية غنائية بفرع ثقافة الفيوم  

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وعقد نادي أدب إطسا أمسية ثقافية فنية، بمكتبة الفيوم العامة، شارك فيها المفكر عصام الزهيري، والشعراء محمد حسني ابراهيم ومحمد ياسين الكاشف، بمصاحبة المطرب والملحن عهدي شاكر.

وتحت عنوان " الشتاء فى تجارب الشعراء "، بدأ المفكر عصام الزهيري حديثه، موضحا أهمية تداول الشعراء فصل الشتاء بين قصائدهم كنوع من الإسقاط على معاناتهم وأوجاعهم، فمنهم من شبه البرد بالجفاء، ومنهم من طال عليه الليل فكتب قصائده التى ستظل عالقة فى أذهاننا، كما أن فصل الشتاء يمتاز بخاصية على سائر الفصول، ألا وهي الليل الطويل، والبرد القارس، والذي يجعل الشعراء يكتبون قصائدهم على هذا النحو.

وأشار الزهيري، إلي عدد من الشعراء، ممن كتبوا عن الشتاء؛ ومنهم نزار قباني والمتنبى ومحمود درويش، وصلاح عبد الصبور، وصلاح جاهين، ثم تغنى المطرب والملحن عهدى شاكر بمجموعة من الأغاني المتميزة؛ منها "على قلبى" أشعار ممدوح عزوز، وأغنية وديع الصافي" دار يا دار ".

واختتمت الأمسية بكلمات الشاعر محمد حسنى ابراهيم، والذى ألقى قصيدة من ديوان "أنا والبحر والمدينة"، وقصيدة "رعشة"، تلاها قصيدة "لما الشتا يدق البيبان " للشاعر محمد ياسين الكاشف. جاءت الأمسية ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع

"أثر الإرهاب على مسيرة التنمية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وفي سياق آخر، عقد بيت ثقافة اطسا لقاء لنادى أدب البادية تضمن ندوة بعنوان "أثر الإرهاب على مسيرة التنمية"، بالوحدة المحلية بقرية تطون، تحدث فيها الشاعر هانى فرج عن الإرهاب وأثره على مسيرة التنمية، حيث أنه يرهق القوى التنفيذية، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة لمقاومته، مشيرا أيضا إلى أثر الإرهاب على المواطنين وترويعهم، وعدم الاستقرار فى حياة المواطن، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أبناءنا من خطر التطرف، حيث أن الارهاب يستدرج الشباب ويبث بهم أفكار سامة، تحت مسمي التدين، وهم بعيدون كل البعد عن الدين ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم مجرد آلات تنفذ أجندات خارجية بتمويل خارجى، لإثارة الذعر والبلبلة داخل الدولة، وأكد في ختام حديثه علي ضرورة متابعة الأبناء والحفاظ عليهم من تلك الأفكار المسمومة حتى تسير عجلة التنمية إلى الأمام.

وإستمرارا للأنشطة المقدمة لذوي القدرات الخاصة، والمقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، نفذ قسم التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة، ورشة أشغال يدوية بإشراف المدربة ندا أحمد، لتنفيذ عدد من الشنط من الخيط، وذلك بمدرسة الأمل للصم والبكم بنات، بحضور مترجم الإشارة محاسن رجب، وتستمر الورشة حتي غدا الخميس.