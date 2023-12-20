تطوير مركز علاج الأورام بمستشفى جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمركز علاج الأورام بالمستشفى الجامعي بالإسماعيلية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للمستشفيات الجامعية.

وأكد العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمركز وفق معايير وأكواد تشغيلية و إنشائية طبقاً لمعايير هيئة الإعتماد والرقابة الصحية وذلك للارتقاء بالخدمه الطبيه المقدمه لمرضى الأورام وتوفير بيئة صحية ونفسية تؤهل المريض لاجتياز مراحل العلاج والوصول لمرحلة الشفاء التام

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة الأعمال داخل المبنى بحضور الأستاذ الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية ومسئولى الشركة المختصة بأعمال التطوير، مشيراً إلى أن أعمال التطوير بالمركز تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والعنصر البشرى والأجهزة الطبية.