تفاصيل جولة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للإمارات.. شاهد

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة القبطية الإنجيلية، أمس الثلاثاء، جولته الرعوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عكست قوة العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وقوية وصمام أمان المنطقة.



شهدت الجولة فعاليات عدة من أبرزها لقاء رئيس الطائفة بالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وأكد "القس أندرية" أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين على جميع المستويات، كما أنها تمثل صمام أمان المنطقة.



هنأ رئيس الإنجيلية الشيخ نهيان على نجاح فعاليات مؤتمر المناخ Cop 28، كما أشاد "زكي" بالتأثير العالمي لوثيقه الأخوة الإنسانية، مضيفًا: "حققت الإمارات تميزًا عالميًّا في تعزيز العيش المشترك، وأصبحت وطنًا للتسامح والأخوة الإنسانية بين الشعوب والأديان المتنوعة".



ومن جانبه، رحب الشيخ نهيان بالدكتور أندريه زكي، معبرًا عن تقديره للزيارة وعلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والشراكة والتعاون المستمر في بناء أسس العيش المشترك في المنطقة، قائلًا: "إن مصر في القلب دائمًا ولا ننسى أصالة ودور المصريين أبدًا، وعلاقتنا مع المستشفى الأمريكي الإنجيلي بالعين علاقة تاريخية".



كما شهدت الجولة حضور “زكي” في حفل تنصيب القس إميل أنور راعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية بدبي، وخلال كلمته هنأ شعب الكنيسة متمنيًا لراعي الكنيسة مرحلة جديدة من الخدمة والعطاء، كما شارك في الجولة الرعوية الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس إميل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بدبي، والقس منسى ناجي، سكرتير مجلس إدارة المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رأفت لوقا، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم، والقس بطرس فاضل، راعي الكنيسة الإنجيلية بأبوظبى، والقس يوسف فرج الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعين، وعدد من قيادات الكنائس الإنجيلية العربية والغربية بدولة الإمارات.



كما تضمنت زيارة الكنيسة الإنجيلية العربية في أبوظبي والتي قدم فيها خدمة العظة لشعب الكنيسة، وزيارة جامع الشيخ زايد، وكنيسة مارمينا الأرثوذكسية بدبي، وكان في استقبال رئيس الطائفة والوفد المرافق القمص مينا، راعي الكنيسة، كما قام الدكتور القس أندريه زكي بزيارة المستشفى الذي أسسته الإرسالية الإنجيلية الأمريكية، بجانب زيارة الكنيسة الإنجيلية بالعين.