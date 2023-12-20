أسعار زيت الطعام في الأسواق المصرية اليوم

تشهد أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء والاستقرار النسبي بالنسبة لجميع الأنواع، لدى تجار الجملة وبالاسواق المحلية، باستثناء تسجيل ارتفاع في طن الصويا بنحو 1000 جنيه للطن.

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 40 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

وفي سياق متصل، يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء، وجاءت هذه الخدمة من الوفد للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة زيت الطعام وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 50,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 61,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا، ارتفاعًا بنحو 1000 جنيهًا، في قيمته الشرائية، مسجلًا 56,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 60,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

واستقر سعر طن زيت الأولين، مسجلًا 51,500 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.