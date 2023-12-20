أستاذ علاقات دولية: تداعيات حرب غزة كبيرة على جميع دول العالم

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن ما يحدث في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم ستكون تداعياته كبيرة على كل دول العالم، مشددًا على أن الصمت الدولي والتخاذل سيؤدي إلى ارتدادت عسكية وبشكل خاص على الغرب والإدارة الأمريكية والتي تتحمل كل المسئولية في استمرار هذا العدوان منذ 75 عاما.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضح أن إسرائيل تقوم بجرائم مكتملة الأركان في كل شبر من بقاع غزة وهناك إبادة جماعية لأسر بأكملها وأسر عديدة اختفت من السجلات المدنية ولم يصبح لها أي وجود وهو يدفع المجتمع الدولي إلى أن يتحرك لإيقاف الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وتابع: "العالم كله الآن يتجه للنظرية المصرية بتنفيذ مبدأ حل الدولتين والعمل على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وليس سكان قطاع غزة"، موضحًا أنه لا يمكن أن نفصل ما يحدث في قطاع غزة عن أعمال العنف في الضفة الغربية، مشددًا على أنه كان هناك مشروع قرار عربي وتم موافقة الكثير من الدول على وقف إطلاق النار ولكن أمريكا أعطت كل الحق لإسرائيل لاستمرار في عنفها ضد المدنيين في قطاع غزة.

ونوه بأن ما حدث في مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة هي كارثة كبرى ولم تحدث في تاريخ البشرية، موضحًا أنه تم دفن الكثير من المصابين والجرحى وهم أحياء في المستشفى.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن "رويترز" أن محادثات مكثفة تجرى بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في غزة.

يذكر أن الدكتور مادس جيلبرت، رئيس الفريق الطبي النرويجي بقطاع غزة، قال أمس إن العديد من الفلسطينيين يموتون بسبب نقص الرعاية الصحية، ومنظمة الصحة العالمية قالت منذ عدة أيام، أنا عدد أكبر من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سيموت بسبب الأمراض المعدية والمجاعات ونقص المياه. الأطباء والفرق الطبية الفلسطينية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، :"عملت مع الأطباء والفرق الطبية الفلسطينية لأكثر من 40 عامًا ودائما ما يثيرون إعجابي بصمودهم حيث لا يتركون مرضاهم ما داموا على قيد الحياة، وما دام هناك فلسطيني سيكون هناك دعم طبي على الأرض".