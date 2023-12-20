الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصيني: العلاقات المشتركة مع روسيا خيار استراتيجي يحقق مصالح الشعبين

بوابة الوفد الإلكترونية

شدد الرئيس الصيني شي جين بينج، على ضرورة  الحفاظ على العلاقات بين الصين وروسيا وتطويرها يعد خيارا استراتيجيا اتخذه الجانبان انطلاقا من السعي إلى تحقيق المصالح الأساسية للشعبين.

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بوتين ينعى ضحايا الزلزال الصيني

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الرئيس الصيني يكشف عن خطط الإغاثة لمنكوبي الزلزال

وأوضح الرئيس الصيني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين، في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الحكومتين والهيئتين التشريعيتين والأحزاب السياسية والمحليات في البلدين أجرت تبادلات متعمقة، لافتا إلى أن التعاون العملي في مختلف المجالات حقق تطورا قويا ومطردا.

وأشار، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أنه في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، حققت التجارة المتبادلة بين الصين وروسيا هدف حجم التجارة السنوي البالغ 200 مليار دولار أمريكي الذي حدده رئيسا الدولتين، ما يظهر قوة كبيرة وآفاقا واسعة للتعاون متبادل المنفعة بين البلدين.

وأضاف إن الصين تدعم الشعب الروسي في اتخاذ طريق التنمية الذي يختاره، معربا عن أمله في اعتبار الذكرى السنوية الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا العام المقبل نقطة انطلاق جديدة لمواصلة تعزيز التأثيرات الإيجابية للعلاقات السياسية رفيعة المستوى والمضي قدما معًا في عملية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النهضة الوطنية على نحو شامل.

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الجريدة الورقية