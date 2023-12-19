بوتين ينعى ضحايا الزلزال الصيني

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خالص تعازيه لنظيره الصيني شي جين بينج بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 118 شخصا في شمال غرب الصين الليلة الماضية.

وأعرب بوتين، في رسالته المنشورة على موقع الكرملين على الإنترنت حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاءعن مواساته للشعب الصيني قائلًا: "أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي في أعقاب الزلزال المميت الذي وقع في قانسو ومقاطعة تشينغهاي الصينية".

ويقع مركز الزلزال، الذي قدرت شدته بـ 6.2 درجة على عمق 10 كيلومترات ، ورفعت السلطات في قانسو استجابتها الطارئة للزلزال إلى ثاني أعلى مستوى ،

ويشارك حاليًا أكثر من 1500 عامل طوارئ في جهود الإنقاذ.