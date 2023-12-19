الرئيس الصيني يكشف عن خطط الإغاثة لمنكوبي الزلزال

شدد الرئيس الصيني، شي جين بينج على ضرورة بذل أقصى الجهود في أعمال البحث والإنقاذ واتخاذ الترتيبات المناسبة للمتضررين لضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم.

جاء ذلك بعد أن هز زلزال محافظة جيشيشان في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين منتصف ليل أمس الاثنين، وأسفر الزلزال حتى الآن عن سقوط أكثر من 100 قتيل في مقاطعة قانسو و11 قتيلا في مقاطعة تشينغهاي، ودمر بعض البنى التحتية مثل المياه والكهرباء والنقل والاتصالات.

وطالب شي، حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلًا عن وكالة الأنباء الصينية، شينخوا، السلطات المحلية بإنقاذ وعلاج الجرحى بشكل عاجل لتقليل أعداد الضحايا، ومراقبة وضع الزلزال وتغيرات الطقس عن كثب للوقاية من الكوارث الثانوية.

وحث أيضا على تسريع نقل إمدادات الإنقاذ للمناطق المنكوبة في أسرع وقت ممكن وإصلاح شبكات البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل والتدفئة، وتوفير إسكان مناسب للمتضررين لضمان احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

ودعا شي مجلس الدولة إلى إرسال فريق عمل للمناطق المنكوبة بالكارثة لإرشاد أعمال الإنقاذ من الزلزال، كما طالب جيش التحرير الشعبي الصيني وقوات الشرطة المسلحة الشعبية بالتعاون بنشاط مع الحكومات المحلية للقيام بأعمال الإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة من الكارثة، وبذل ما في وسعيهما لضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم، كما وجه لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة، تعليمات حث فيها على بذل الجهود القصوى لإنقاذ المحاصرين وعلاج الجرحى من أجل تقليل أعداد الضحايا.

وأرسل مجلس الدولة فريق عمل إلى المناطق المنكوبة للمساعدة على إرشاد أعمال الإغاثة. ونظمت مقاطعتا قانسو وتشينغهاي دعما إغاثيا، حيث خصصتا بسرعة إمدادات الإغاثة مثل المخيمات والأسرة القابلة للطي للمناطق المتضررة، وتجرى حاليا أعمال الإغاثة من الزلزال بأسلوب منظم.