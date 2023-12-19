الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء "خطاب الكراهية" خلال حملة جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان نُشر يوم الثلاثاء، عن "قلقه بشأن خطاب الكراهية والعنف والحوادث التي ميزت الأيام القليلة الماضية من الحملة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وإذا رحبت الكتلة بالمشاركة النشطة لجميع أصحاب المصلحة في الحملة التي انتهت يوم الاثنين الماضي، فإنها لا تزال تشير إلى "انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان".

واستشهد المتحدث باسم دبلوماسية الاتحاد الأوروبي بتقرير للأمم المتحدة.

مضيفًا أن "بدء التحقيقات من أجل محاكمة مرتكبي" الانتهاكات المزعومة أمر متروك لسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أكد الاتحاد الأوروبي، وهو كتلة تضم 27 دولة، على مسؤولية سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية عن "ضمان إجراء عملية انتخابية شاملة وحرة وشفافة وسلمية".

تم تسجيل 44 مليون كونغولي للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والبلدية التي ستجرى يوم الأربعاء.

وكانت الحرب في الشرق ومزاعم التدخل الأجنبي والمخاوف بشأن مصداقية اللجنة الانتخابية وكذلك اغتيال المرشحين من بين القضايا التي هيمنت على الحملة الانتخابية.

ويتنافس 19 مرشحا على منصب الرئاسة من بينهم الرئيس الحالي. من يصل أولاً يفوز لأنه لا توجد انتخابات إعادة.