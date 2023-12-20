أسعار الذرة اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

أسعار الذرة.. تشهد أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ثباتًا، في السوق المحلية لدى تجار الجملة، عقب تسجيل زيادة بالقيمة الشرائية خلال تعاملات أمس، بنحو 100 إلى 300 جنيه للطن، لجميع الأنواع.

وفي وقت سابق، أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن الإفراجات الجمركية عن الأعلاف لم تساهم في انخفاض أسعار الذرة الصفراء اليوم فقط بل ساهمت في تراجع أسعار الدواجن والكتاكيت في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أنّه تمّ الإفراج حتى الآن عن 7.3 مليون طن من خامات الأعلاف في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الإفراجات، مما يؤدي إلى إنخفاض الأسعار مرة أخرى.

وتعتبر الذرة الصفراء، من أكثر العناصر التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر الطن في مصر يوميًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية وفي سوق الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذرة اليوم الاربعاء في مصر

الذرة

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، عند 13,500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، عند نفس قيمته الشرائية، ليسجل 13,500 جنيه.

الذرة الأوكراني

وواصل سعر طن الذرة الأوكراني، الحفاظ على ثباته ليسجل الطن 12,300 جنيه.

سعر الذرة العالمي

انتعشت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد مارس بنحو 0.5 سنت، ليصل لـ473.25 سنت للبوشل.

وارتفع عقد مايو 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 485.5 سنت للبوشل، وقت كتابة الخبر.