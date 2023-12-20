DMC‭ ‬ تعيد‭ ‬المعلم‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬للظهور

بعيداً‭ ‬عن‭ ‬قوالب‭ ‬البرامج‭ ‬الرياضية‭ ‬التى‭ ‬جذبت‭ ‬الملايين‭ ‬فى‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬استضاف‭ ‬برنامج‭ ‬الكابتن‭ ‬فى‭ ‬أولى‭ ‬حلقاته‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬DMC‭ ‬ مساء‭ ‬السبت‭ ‬الماضى‭ ‬المعلم‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬المدرب‭ ‬التاريخى‭ ‬لمنتخب‭ ‬مصر‭ ‬واللاعب‭ ‬الفذ‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الكرة‭ ‬المصرية‭ ‬ونادى‭ ‬الزمالك‭.‬

البرنامج‭ ‬يقدمه‭ ‬نجم‭ ‬الكرة‭ ‬الشهير‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬كابتن‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬الأسبق‭ ‬الحوار‭ ‬كان‭ ‬رائعاً‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬المهاترات‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬للمعلم‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬الصغيرة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬الذى‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬مشواره‭ ‬الذهبى‭ ‬كلاعب‭ ‬ومدرب‭ ‬تاريخى‭ ‬لمنتخب‭ ‬مصر‭. ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬كواليس‭ ‬وأسرار‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬واستعرض‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخى‭ ‬بفوز‭ ‬مصر‭ ‬بثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬أفريقية‭ ‬متتالية‭. ‬وكشف‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬شيكابالا‭ ‬الانضمام‭ ‬للمنتخب‭ ‬بسبب‭ ‬المعسكرات‭ ‬الطويلة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬قدوته‭ ‬فى‭ ‬الملاعب‭ ‬نجم‭ ‬الزمالك‭ ‬الأشهر‭ ‬الراحل‭ ‬حمادة‭ ‬إمام‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬تحتاج‭ ‬بقوة‭ ‬لظهور‭ ‬تلك‭ ‬القامات‭ ‬الرياضية‭ ‬التاريخية‭ ‬التى‭ ‬سطرت‭ ‬تاريخاً‭ ‬ذهبياً‭ ‬للكرة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬كلاعبين‭ ‬ومدربين‭.‬

نرجو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬الرابعة‭ ‬بداية‭ ‬لظهور‭ ‬نجوم‭ ‬الكرة‭ ‬الأفذاذ‭ ‬السابقين‭ ‬الذين‭ ‬ابتعدوا‭ ‬عن‭ ‬الأضواء‭ ‬برغبتهم‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬بعضهم‭ ‬يستحق‭ ‬التكريم‭ ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭. ‬تحية‭ ‬للنجم‭ ‬الأشهر‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الكرة‭ ‬المصرية‭ ‬المعلم‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭.‬