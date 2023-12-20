بيان مشترك لأمريكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بشأن هجمات الحوثي

نددت كلًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والعديد من الدول، بما في ذلك اليمن، عبر بيانا مشتركا يدين "تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية" في ظل الهجمات في البحر الأحمر.

وقال الموقعون على البيان حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الأوسط، يشجع الموقعون أدناه جميع الدول على الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين"، لافتا إلى أنه "لا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات التي تؤثر على العديد من الدول خارج الأعلام التي تبحر تحتها هذه السفن".

ويشار إلة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن في وقت سابق عن إطلاق الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات، لتأمين التجارة في البحر الأحمر.