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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بيان مشترك لأمريكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بشأن هجمات الحوثي

بوابة الوفد الإلكترونية

نددت كلًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والعديد من الدول، بما في ذلك اليمن، عبر بيانا مشتركا يدين "تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية" في ظل الهجمات في البحر الأحمر.

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تحالف دولي لحماية إسرائيل في البحر الأحمر.. كيف رد الحوثي؟

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الحوثي تعلن مسؤوليتها عن عملية عسكرية ضد سفينتين مرتبطتين بالكيان الصهيوني

وقال الموقعون على البيان حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الأوسط، يشجع الموقعون أدناه جميع الدول على الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين"، لافتا إلى أنه "لا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات التي تؤثر على العديد من الدول خارج الأعلام التي تبحر تحتها هذه السفن".

ويشار إلة أن  وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن في وقت سابق عن إطلاق الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات، لتأمين التجارة في البحر الأحمر.

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