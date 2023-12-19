تحالف دولي لحماية إسرائيل في البحر الأحمر.. كيف رد الحوثي؟

سيطرت عمليات البحر الأحمر من قبل الحوثي ضد أي سفن إسرائيلية، أو حتى تدعمها، على مواقع التواصل الاجتماعي وبحث عنها رواد مؤشر البحث العالمي جوجل.

وبعد تكرار العمليات، أعلنت أميركا عن تحالف دولي ضد هجمات الحوثي في البحر الأحمر، لحماية السفن المارة وفي مقدمتها التي تخص إسرائيل ومن يعاونها.

الحوثي: التحالف يهدف إلى تشجيع إسرائيل

جماعة الحوثي من جانبها قالت، إن التحالف يهدف إلى تشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضافت جماعة الحوثي اليمنية، أن التحالف الدولي الذي أعلنته الولايات المتحدة بحجة حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني، وقالت: أننا لا نمثل أي تهديد لأي دولة لأننا نستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة نحو المواني الإسرائيلية.

10 دول من بينها البحرين لحماية البحر الأحمر

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة، وأن التحالف الجديد "عملية حارس الازدهار"، يضم 10 بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، التي تستضيف الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، مضيفاً أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.