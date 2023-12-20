انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي |فيديو

انقلبت سيارة نقل ثقيل، صباح اليوم على الطريق الإقليمي في اتجاه بنها القادم من العاشر، وهرولت سيارات الإسعاف، ورجال المرور بأوناشهم للتعامل مع الاختناق المروري.

ورصدت كاميرات المواطنين المتواجدين بالقرب من الحادث، انقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بأطنان من الأسمنت، بعرض الطريق، مما أحدث شلل مروري كامل بالطريق الإقليمي في اتجاه بنها العاشر.

وانتقلت سيارات الإسعاف، لمكان الحادث، وتشير المعلومات الأولية عن وجود ضحايا في الحادث.

ويكثف رجال الأجهزة الأمنية جهودهم للتعامل مع الحادث، وجارِ الانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.