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انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي |فيديو
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي |فيديو

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل على الطريق على الإقليمي

انقلبت سيارة نقل ثقيل، صباح اليوم على الطريق الإقليمي في اتجاه بنها القادم من العاشر، وهرولت سيارات الإسعاف، ورجال المرور بأوناشهم للتعامل مع الاختناق المروري.

ورصدت كاميرات المواطنين المتواجدين بالقرب من الحادث، انقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بأطنان من الأسمنت، بعرض الطريق، مما أحدث شلل مروري كامل بالطريق الإقليمي في اتجاه بنها العاشر.

وانتقلت سيارات الإسعاف، لمكان الحادث، وتشير المعلومات الأولية عن وجود ضحايا في الحادث.
ويكثف رجال الأجهزة الأمنية جهودهم للتعامل مع الحادث، وجارِ الانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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