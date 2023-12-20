ارتفاع سعر طن العلف 200 جنيه صباح اليوم الأربعاء

سعر العلف.. واصلت أسعار الاعلف خلال التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء عند تاجر الجملة والاسواق المحلية، ارتفاعًا، عقب سلسلة من التراجعات الحادة شهدتها الفترة الماضية، حيث صعدت الأسعار خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بمقدار 200 جنيه للطن، وسط زيادة للطلب.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس- كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي- الجلوتوفيد المحلي».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على لاساحة السلعية ولإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الأمر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم تتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ استقر عند 44,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 11,500 جنيه للطن.

أسعار إضافات الأعلاف

الدي دي جي

لم تتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 21,000 جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند 19,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف

وقفزت أسعار الأعلاف، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 23.000 جنيه للطن، بارتفاع قدره 200 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» زيادة بنحو 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 22.900 جنيه، كما بلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 22.800 جنيه، مرتفعًا بمقدار 200 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر طن علف «بادي نامي 21%» نحو 22.500 جنيه، صاعدًا بمقدار 200 جنيه للطن، مقارنة بـ22.300 جنيه للطن أمس.