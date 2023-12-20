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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد العرض الخاص لفيلم أبو نسب بطولة محمد إمام

فيلم أبو نسب
فيلم أبو نسب

تقيم أسرة فيلم أبو نسب العرض الخاص للفيلم غداً الخميس، بإحدى سينمات 6 أكتوبر، وسط حضور مجموعة من الفنانين والجمهور، حيث من المفترض طرح العمل في دور العرض يوم 21 ديسمبر في مصر، بينما يوم 28 في الوطن العربي.

أبطال فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

برومو فيلم أبو نسب :

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام والذي يحمل أسم أبو نسب، استعداد لعرضه نهاية الشهر الحالي وتحديدا يوم 26  ديسمبر.

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على، ويتزوج من ياسمين صبري.

كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري  ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

فيلم أبو نسب
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