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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.. يبحث الكثير من المواطنين، عن مرتبات شهر ديسمبر 2023، حيث يبدأ صرف المرتبات يوم 24 ديسمبر 2023، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر.

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أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر2023 

ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، والبريد المصري، والبنوك التجارية وبنوك القرى، ومن فروع بنك ناصر الاجتماعي، فضلاً عن منافذ شركة فوري.

الحد الأدنى لأجور 

الدرجة العالية أو ما يعادلها ستتقاضى 9000 جنيه.

المدير العام أو ما يعادلها ستتقاضى 7500 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها ستتقاضى 7000 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها ستتقاضى 6000 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها ستتقاضى 5500 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها ستتقاضى 5000 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4500 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4000 جنيه.

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