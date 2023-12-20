مميزات مبادرة ابدأ التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي جمال حسين، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، برئيسي لجنتي الصناعة والمشروعات الصغيرة وممثل الأغلبية.

وقال “حسين” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” إن قطاع التصنيع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة في الدولة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي اهتم بحل مشكلات التصنيع ومن بينها الضرائب والأراضي التصنيعية للمستثمرين وعدم تنفيذ الوعود الحكومية التي تحفز المشروعات الاستثمارية.

المصانع المتوقفة

وأشار إلى أن الحكومة بادرت بلقاء ممثلي مجلس النواب لحل ومناقشة المعوقات، منوها أن أرقام المصانع المتوقفة بلغ نحو 12 ألفا أثر سلبا على العمالة المصرية.

ونوه إلى أن أصحاب المصانع في منطقة سوهاج الصناعية يعانون من توقف الصناعة والتي أصبحت شبه متوقفة؛ بسبب ديون البنوك والتي حجزت على أرصدة أصحاب المصانع، علاوة على تهديد بعضهم بالحبس.

مبادرة ابدأ

وذكر أن مبادرة “ابدأ” التي وجه بها الرئيس السيسي ستحقق حراكا صناعيا كبيرا، وتطويرا للمصانع النامية واستنهاض همتها؛ لأن الجمهورية الجديدة يجب أن تقوم على مبدأ التصنيع.